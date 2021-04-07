Австрійська газета назвала конфлікт на Донбасі «громадянською війною», посол відповів
Йдеться про матеріал під заголовком «Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна»
Посол України в Австрії Олександр Щерба висловив обурення через використання австрійською газетою Der Standard терміну «громадянська війна» для опису конфлікту на Донбасі.
Коментар щодо цього написав у своєму Twitter український посол.
Йдеться про матеріал під заголовком «Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна». При цьому, у статті ці слова подаються як нібито цитата президента України Володимира Зеленського.
«Українська земля. Російські прапори, солдати та зброя – з одного боку, українські – з іншого. Але це не окупація, а «громадянська війна« для Der Standard», - написав Щерба, реагуючи на статтю.
Lieber @derStandardat Ihr sprecht 2021 wirklich noch von einem "Bürgerkrieg"? Ernsthaft?#Ukraine #Russland #Donbas #Putin @olex_scherba pic.twitter.com/pMQlWO7aSj— AkveAdelbert (@handksoul) April 6, 2021
В іншому пості Щерба також поцікавився у австрійської газети, чи надасть вона можливість для «чесної дискусії» з приводу російсько-українського збройного конфлікту.