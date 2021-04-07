Австрійська газета назвала конфлікт на Донбасі «громадянською війною», посол відповів

Йдеться про матеріал під заголовком «Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна»

Посол України в Австрії Олександр Щерба висловив обурення через використання австрійською газетою Der Standard терміну «громадянська війна» для опису конфлікту на Донбасі.

Коментар щодо цього написав у своєму Twitter український посол.

Йдеться про матеріал під заголовком «Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна». При цьому, у статті ці слова подаються як нібито цитата президента України Володимира Зеленського.

«Українська земля. Російські прапори, солдати та зброя – з одного боку, українські – з іншого. Але це не окупація, а «громадянська війна« для Der Standard», - написав Щерба, реагуючи на статтю.

В іншому пості Щерба також поцікавився у австрійської газети, чи надасть вона можливість для «чесної дискусії» з приводу російсько-українського збройного конфлікту.