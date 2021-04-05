Посол: Україна просить США посилити санкції проти Росії

Київ постійно просить Вашингтон не просто про продовження, а поглиблення санкцій проти Кремля

Маркарова впевнена, що санкції будуть посилюватися, якщо Росія не змінить свою поведінку

Україна вітає продовження санкцій США проти Росії й просить їх посилення.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявила посол України у США Оксана Маркарова.

На її думку, і при нинішній американській адміністрації Джо Байдена санкційна політика залишається принциповою.

«Ми вітаємо ті санкції, які є. І постійно просимо про не просто продовження, а поглиблення санкцій. Тобто ціна для агресора за ті дії, які Росія чинить і на частково окупованому Донбасі, і за незаконну анексію Криму, і за ті порушення прав наших громадян у Криму, які постійно здійснюються, повинна постійно зростати, поки не буде змінена поведінка. Тому ми бачимо не просто подовження санкцій. Ми бачимо їхнє посилення і по тому ж «Північному потоку» однозначну позицію займають США», – заявила Маркарова.

Вона впевнена, що санкції будуть посилюватися, якщо Росія не змінить свою поведінку.

«Ми також хотіли б, ми про це говоримо також на всіх офіційних рівнях (я маю на увазі, ми – Україна) більшої залученості США до всіх форматів. І я думаю, що це також знайде відклик у нашого стратегічного партнера. І я думаю, що якщо Росія й далі буде продовжувати свою агресивну політику, можна точно, – а ми постійно про це говоримо і закликаємо, - очікувати посилення санкційного режиму», – резюмувала посол України у США.

Маркарова також заявила, що Україна зберегла двопартійну підтримку в США.

Також Оксана Маркарова розповіла, коли збирається приступити до виконання обовʼязків на новій посаді.

Як відомо, 20 листопада 2020 року Офіс Зеленського вирішив змінити посла України в США. Володимира Єльченка, призначеного надзвичайним і повноважним послом України в США президентом Володимиром Зеленським менш як рік назад, ексміністром фінансів Оксаною Маркаровою.

25 лютого президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки. Вітаючи Маркарову з призначенням, він зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.