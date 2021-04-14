Убивство «злодія в законі» в Росії. У мережі з'явились кадри вбивства

Алі Гейдарова вбили, коли він займався на біговій доріжці

Алі Гейдарова вбили, коли він займався на біговій доріжці

Алі Гейдарова вбили, коли він займався на біговій доріжці

Порушено кримінальну справу за статтями «вбивство» та «незаконний обіг зброї»

У Росії затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві кримінального авторитета Алі Гейдарова (прізвисько Алік або Альберт Рудий) у фітнес-клубі. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

«У його квартирі проводять обшук», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу LifeShot, порушено кримінальну справу за статтями «вбивство» та «незаконний обіг зброї».

Повідомлялося, що відразу ж після вбивства кілер поїхав на міському автобусі. Передбачуваного вбивцю звуть Талех Оручев.

«Вийшовши з фітнес-клубу, він викинув яскравий червоний рюкзак, у якому лежав пістолет-кулемет «Скорпіон» і два заряджених магазини. Ще один пістолет – Glock, з якого, попередньо, і був застрелений Рудий, – підозрюваний скинув в автобусі. Оручев замітав сліди: міняв маршрут і транспорт, переодягався, докуповував собі нові кепки. Потім біля метро «Сокіл» викликав таксі та зник», – йдеться в повідомленні.

На відеозаписах, опублікованих ЗМІ, видно, як в тренажерний зал заходить людина і прицільно стріляє в спину чоловікові, який займається на тренажері. Після цього той падає, а люди, що стоять поруч, розбігаються. Той, хто стріляв – біжить до стіни, забирає червоний рюкзак і йде.

Нагадаємо, російського бізнесмена Миколу Глушкова, який жив у Британії, задушили у його власному домі. Такого висновку дійшов Коронерський суд Лондона. Глушкова, який критикував президента Росії Володимира Путіна, знайшли мертвим у місті Нью-Молден на південному заході Лондона.