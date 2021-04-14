Убивство «злодія в законі» в Росії. У мережі з'явились кадри вбивства
Порушено кримінальну справу за статтями «вбивство» та «незаконний обіг зброї»
У Росії затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві кримінального авторитета Алі Гейдарова (прізвисько Алік або Альберт Рудий) у фітнес-клубі. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
«У його квартирі проводять обшук», – йдеться в повідомленні.
За інформацією Telegram-каналу LifeShot, порушено кримінальну справу за статтями «вбивство» та «незаконний обіг зброї».
Повідомлялося, що відразу ж після вбивства кілер поїхав на міському автобусі. Передбачуваного вбивцю звуть Талех Оручев.
«Вийшовши з фітнес-клубу, він викинув яскравий червоний рюкзак, у якому лежав пістолет-кулемет «Скорпіон» і два заряджених магазини. Ще один пістолет – Glock, з якого, попередньо, і був застрелений Рудий, – підозрюваний скинув в автобусі. Оручев замітав сліди: міняв маршрут і транспорт, переодягався, докуповував собі нові кепки. Потім біля метро «Сокіл» викликав таксі та зник», – йдеться в повідомленні.
На відеозаписах, опублікованих ЗМІ, видно, як в тренажерний зал заходить людина і прицільно стріляє в спину чоловікові, який займається на тренажері. Після цього той падає, а люди, що стоять поруч, розбігаються. Той, хто стріляв – біжить до стіни, забирає червоний рюкзак і йде.
Нагадаємо, російського бізнесмена Миколу Глушкова, який жив у Британії, задушили у його власному домі. Такого висновку дійшов Коронерський суд Лондона. Глушкова, який критикував президента Росії Володимира Путіна, знайшли мертвим у місті Нью-Молден на південному заході Лондона.