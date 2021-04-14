  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Убивство «злодія в законі» в Росії. У мережі з'явились кадри вбивства

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Алі Гейдарова вбили, коли він займався на біговій доріжці - Убивство «злодія в законі» в Росії. У мережі з'явились кадри вбивства
    Алі Гейдарова вбили, коли він займався на біговій доріжці
    Фото: kp.ru

    Порушено кримінальну справу за статтями «вбивство» та «незаконний обіг зброї»

    У Росії затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві кримінального авторитета Алі Гейдарова (прізвисько Алік або Альберт Рудий) у фітнес-клубі. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

    «У його квартирі проводять обшук», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією Telegram-каналу LifeShot, порушено кримінальну справу за статтями «вбивство» та «незаконний обіг зброї».

    Повідомлялося, що відразу ж після вбивства кілер поїхав на міському автобусі. Передбачуваного вбивцю звуть Талех Оручев.

    «Вийшовши з фітнес-клубу, він викинув яскравий червоний рюкзак, у якому лежав пістолет-кулемет «Скорпіон» і два заряджених магазини. Ще один пістолет – Glock, з якого, попередньо, і був застрелений Рудий, – підозрюваний скинув в автобусі. Оручев замітав сліди: міняв маршрут і транспорт, переодягався, докуповував собі нові кепки. Потім біля метро «Сокіл» викликав таксі та зник», – йдеться в повідомленні.

    На відеозаписах, опублікованих ЗМІ, видно, як в тренажерний зал заходить людина і прицільно стріляє в спину чоловікові, який займається на тренажері. Після цього той падає, а люди, що стоять поруч, розбігаються. Той, хто стріляв – біжить до стіни, забирає червоний рюкзак і йде.

    Нагадаємо, російського бізнесмена Миколу Глушкова, який жив у Британії, задушили у його власному домі. Такого висновку дійшов Коронерський суд Лондона. Глушкова, який критикував президента Росії Володимира Путіна, знайшли мертвим у місті Нью-Молден на південному заході Лондона.

    Теги: Росія вбивство скандал злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies