Російський корабель влаштував біля узбережжя США «дивні маневри» – CNN



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Російський корабель-розвідник помітили біля берегів США

Дії корабля були визначені як «небезпечні», оскільки він не використовує ходові вогні в умовах поганої видимості і не реагує на запити комерційних кораблів

Розвідувальний корабель ВМФ Росії «Віктор Леонов» здійснює небезпечні і дивні маневри в міжнародних водах біля південно-східного узбережжя США.

Про це повідомляє CNN.

«Російський розвідувальний корабель «Віктор Леонов» протягом останніх днів перебував біля узбережжя Південної Кароліни та Флориди, заявив один чиновник CNN, додавши, що дії корабля були визначені як «небезпечні», оскільки він не використовує ходові вогні в умовах поганої видимості і не реагує на запити комерційних кораблів, які намагаються встановити місце розташування, щоб уникнути потенційних аварій», - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, російський корабель також брав участь в «інших дивних маневрах».

Чиновник берегової охорони США повідомив, що його відомство видало попередження морякам у цьому районі про присутність російського судна і його поведінку.

За словами представника Пентагону, неподалік від російського корабля знаходиться американський есмінець USS Mahan.

Як зазначає телеканал, російський «Віктор Леонов» з 2015 року регулярно патрулює в міжнародних водах уздовж східного узбережжя США. Російське судно також регулярно працює в Карибському басейні.

Присутність російського корабля біля узбережжя США відбувається, коли військово-морський есмінець USS Ross в понеділок відвідав Констанцу в Румунії в рамках планового візиту до порту, що є частиною зусиль США щодо посилення їх присутності у Чорному морі та підтримки партнерів в цьому регіоні, таких як союзник НАТО Румунія.