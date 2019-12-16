У Чорне море увійшов американський ракетний есмінець
Корабель має на озброєнні 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет «Томагавк»
У неділю ввечері, 15 грудня, у Чорне море увійшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG 71.
Про це повідомляє «Думська».
Як зазначає видання, в 2016 році цей військовий корабель разом з десантним судном LSD41 «Уітбі Айленд» брав участь в міжнародних навчаннях «Сібріз 2016».
Есмінець приписаний до морської бази Норфолк, штат Вірджинія.
Корабель оснащений артилерійським і ракетним озброєнням, в тому числі протикорабельними ракетами «Гарпун», а також має 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет «Томагавк», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2».
Нагадаємо, 12 жовтня у Чорне море увійшов американський есмінець DDG78 USS Porter озброєний керованою ракетною зброєю.
Це був вже другий візит «Портера» та сьомий – американських ВМС в чорноморську акваторію у 2019 році.