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    Події в Україні

    У Чорне море увійшов американський ракетний есмінець

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    Ракетний есмінець USS Ross DDG 71 - У Чорне море увійшов американський ракетний есмінець
    Ракетний есмінець USS Ross DDG 71

    Корабель має на озброєнні 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет «Томагавк»

    У неділю ввечері, 15 грудня, у Чорне море увійшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG 71. 

    Про це повідомляє «Думська».

    Як зазначає видання, в 2016 році цей військовий корабель разом з десантним судном LSD41 «Уітбі Айленд» брав участь в міжнародних навчаннях «Сібріз 2016».

    Есмінець приписаний до морської бази Норфолк, штат Вірджинія.

    Корабель оснащений артилерійським і ракетним озброєнням, в тому числі протикорабельними ракетами «Гарпун», а також має 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет «Томагавк», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2».

    Нагадаємо, 12 жовтня у Чорне море увійшов американський есмінець DDG78 USS Porter озброєний керованою ракетною зброєю.

    Це був вже другий візит «Портера» та сьомий – американських ВМС в чорноморську акваторію у 2019 році.

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