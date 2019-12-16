НАТО фіксує найбільшу активність російських підводних човнів з часів «холодної війни»



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Фото: rnd.de

Як заявила речниця НАТО Оана Лунгеску, Росія постійно нарощує свої операції під водою

Північноатлантичний альянс спостерігає найбільшу активність підводних човнів російських ВМС за останні десятиріччя. Про це повідомляє німецька мережа Redaktionsnetzwerk Deutschlands (RND).

«НАТО фіксує найбільшу діяльність російських підводних човнів з кінця холодної війни», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у середині жовтня морські піхотинці НАТО спостерігали в квадраті між Гренландією, Ісландією та Великою Британією в північній Атлантиці цілий «косяк» сучасних російських підводних човнів. Зазначається, що це не є поодиноким подібним випадком, і з цієї причини модернізація російських човнів є предметом гострих дискусій у штаб-квартирі альянсу у Брюсселі.

«Росія постійно нарощує свої операції під водою», - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Особливо це помітно в Північній Атлантиці та Норвезькому морі, які є життєво важливими для безпеки Європи регіонами як з точки зору маршрутів військового постачання, так і шляхів цивільної торгівлі та каналів зв'язку. НАТО реагує на таку поведінку, серед іншого, збільшенням патрулів і вкладанням грошей у посилення можливостей протичовнових операцій з повітря.

Особливу стурбованість становять вдосконалення човнів і ракет, які можуть бути запущеними з них. Останніми роками Путін робив значні вдосконалення як російських підводних човнів, які стали набагато тихішими, так і ракет, які стали більш швидкими. В даний час Росія випробовує глибоко модернізований підводний човен класу Borei. Очікується, що ці судна отримають протягом 2020 року сверхзвукові ракети типу Zirkon, про які поки невідомо, чи можуть їх взагалі зупинити сучасні західні системи перехоплення. Якщо човни, озброєні такою зброєю, наблизяться до узбережжя на заході ЄС або східного узбережжя США, раптом може виникнути нова стратегічна ситуація, йдеться у матеріалі.

Відповідно до внутрішніх аналізів НАТО, Росія, очевидно, хоче мати можливість здійснювати військові удари по всьому світу і таким чином наздогнати США, в тому числі якщо дійде до «порогу ядерного конфлікту», пише автор. Йдеться також про спроможність переривання шляхів постачання НАТО, наприклад, через обмежені атаки на цілі, такі як вантажно-розвантажувальне обладнання армії США в німецькому порту Бремерхафен.

«Військово-морський флот Росії міг би кардинально змінити стратегічну ситуацію в Європі на користь Москви, якби при виникненні конфлікту навколо або в прибалтійських республіках закрив Балтійське море», - йдеться у статті.

Ще один із сценаріїв, який розглядається в НАТО, полягає в тому, що російські підводні човни перерізають підводні кабелі між США та Європою. Більшість інтернет-комунікацій відбуваєтся за допомогою цих кабелів.

«Війна на морському дні» є великою темою майбутнього, завдяки якій західні високотехнологічні компанії вже очікують нових контрактів. Зокрема, йдеться про значно чутливіші сенсори, які будуть спроможні відстежувати російські підводні човни, які стали значно тихішими; а також про бойові роботи, орієнтовані на підводні човни, які можуть працювати максимально автономно, на основі штучного інтелекту.

Джерело: Укрінформ