Адвокат Трампа хотів посунути Йованович з посади



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Адвокат Трампа Рудольфо Джуліані

Йованович заважала Джуліані отримати компромат на опонента Трампа Джо Байдена

Колишній мер Нью-Йорка і особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані зізнався, що хотів усунути колишнього посла Америки в Україні Марі Йованович з посади. Про це повідомляє The New Yorker.

Як повідомляється, Йованович заважала йому отримати компромат на опонента Дональда Трампа Джо Байдена, з-за чого він бачив своїм завданням устраненить її з посади.

«Я вважав, що Йованович потрібно було усунути геть. Вона б ускладнила розслідування (проти Байдена, - ред.) будь-якого», - йдеться в матеріалі, який описує спілкування Джуліані з екс-генпрокурором Юрієм Луценком.

Нагадаємо, також адвокат Трампа оприлюднив матеріали, які «накопав» в Україні.

За словами Джуліані, свідчення показують, що «у 2016 році корупція була настільки масштабною, що Трамп мусив просити про американсько-українське розслідування». Імпічмент, вважає він, слугував прикриттям для демократів.

«Вимагання, хабарництво та відмивання грошей виходять за рамки справи Байдена, - стверджує Джуліані. - А ще - змова Національного комітету Демократичної партії з Україною з метою знищити кандидата Трампа».

Свідок та ексгенпрокурор Віктор Шокін, за словами адвоката Трампа, має докази, які підтверджують відмивання грошей компанією Burisma та Байденами.

«Звільнений (Шокін - ред.) через погрозу Байдена затримати 1 млрд доларів життєво важливої допомоги США, - пише Джуліані. - Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але одужав. В Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів».

«Свідок Юрій Луценко, наступник Шокіна, - продовжує адвокат Трампа, - (надав - ред.) записи, які підтверджують, що посол Йованович принаймні двічі давала неправдиві свідчення».

За словами Джуліані, документи показують, що Йованович «відмовляла у видачі віз свідкам, котрі могли довести корупцію Байдена і демократів». Документи нібито «чітко підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байденами».

«Імпічмент від демократів за невинну поведінку покликаний перешкодити розслідуванню корупції в часи Обами: мільярди відмитих доларів; нецільове використання мільярдів доларів; здирництво; хабарництво; змова Національного комітету Демпартії з Україною, аби знищити кандидата Трампа», - наголосив Джуліані. Та пообіцяв, що «далі буде ще багато іншого».

Як повідомлялося, 4-6 грудня Рудольф Джуліані зустрічався з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, а також іншими особами.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який має спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки до України він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.

Нагадаємо, раніше Трамп дистанціювався від свого адвоката Джуліані.

Також повідомлялося, що федеральна прокуратура почала розслідування щодо Джуліані.

У «Нафтогазі» стверджують, що люди адвоката Трампа намагалися встановити контроль над компанією.