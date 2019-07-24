Російського опозиціонера Навального арештували на 30 діб



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Російський опозиціонер Олексій Навальний

Опозиціонера затримали біля під’їзду будинку, де він живе

Симоновський суд столиці Росії Москви ухвалив рішення заарештувати опозиційного політика Олексія Навального на 30 діб.

Опозиціонера затримали біля під’їзду будинку, де він живе, вранці 24 липня, коли він вийшов на пробіжку. Як повідомив сам Навальний, це сталося в день народження його дружини Юлії.

На політика склали адміністративний протокол за звинуваченням у закликах прийти на мітинг в Москві 27 липня.

Раніше Навальний запропонував влаштувати 27 липня масовий мітинг біля будівлі московської мерії з метою домогтися допуску незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Акція, на думку політика, може стати безстроковою.

Минулого понеділка на пікеті на підтримку незалежних кандидатів був затриманий директор заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.

Як відомо, 12 червня у Москві спецпризначенці затримали опозиціонера Навального.

Нагадаємо, у травні суд Москви на 20 діб заарештував соратника Олексія Навального, колишнього главу його передвиборного штабу Леоніда Волкова