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    У Москві спецпризначенці затримали опозиціонера Навального (відео)

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    У Москві спецпризначенці затримали опозиціонера Навального (відео)

    У Москві під час ходи на підтримку журналіста Івана Голунова російські правоохоронці затримали більше 200 осіб

    Зокрема, затримали і засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

    Також до «автозаків» забирали людей, які прийшли з плакатами, чи тих, хто знімає подію, у тому числі журналістів з посвідченнями. За словами одного з затриманих, причина затримання – футболки «Я / Ми Голунов»

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    «За вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 20.2 КоАП РФ, затримано більше 200 осіб», - зазначили в МВС РФ.

    Джерело: Радіо Свобода

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