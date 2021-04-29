Репер із РФ Моргенштерн, якого внесли в чорний список, обізвав українок

Російський репер Моргенштерн потрапив до чорного списку Мінкульту

Російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) внесли до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури й інформполітики.

22 квітня Мінкульт отримав відповідний лист СБУ, а 28 квітня включив виконавця до списку своїм указом.

«Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати «включати» або «не включати» до списків Міністерство культури й інформполітики не наділене», – нагадали у відомстві.

Моргенштерн вже відреагував на внесення його до чорного списку. У своєму Istagram він заявив, що засмутився через рішення СБУ, яке було ініційовано Мінкультом.

«Україно, я вас обожнюю! Завжди і всюди про це говорив і буду говорити... Сподіваюся, важливі дядьки в піджаках одумаються й ми з вами раз**бемо стадіон», – написав він у своєму сторіз.

Моргенштерн також заявив, що, на його думку, в Україні в нього «найскаженіші фанати й найсексуальніші с*чки».

Реакція Моргенштерна / Фото: morgen_shtern via Instagram

Раніше Морґенштерн скасував свої гастролі в Україні, бо боїться.

Морґенштерн – 22-річний музикант, який у піснях часто вживає ненормативну лексику. Під час концертів дозволяє собі називати фанатів тупими та криє їх матюками.

У Росії проти репера порушили справу за пропаганду у творчості наркотиків. Крім того, у інтерв’ю відомому російському журналісту Юрію Дудю Моргенштерн заявив, що «Путин – красавчик».