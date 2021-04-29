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    Репер із РФ Моргенштерн, якого внесли в чорний список, обізвав українок

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    Моргенштерн назвав українок&nbsp;&nbsp;&laquo;с*чками&raquo; - Репер із РФ Моргенштерн, якого внесли в чорний список, обізвав українок
    Моргенштерн назвав українок  «с*чками»
    Фото: morgen_shtern via Instagram

    Російський репер Моргенштерн потрапив до чорного списку Мінкульту

    Російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) внесли до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури й інформполітики.

    22 квітня Мінкульт отримав відповідний лист СБУ, а 28 квітня включив виконавця до списку своїм указом.

    «Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати «включати» або «не включати» до списків Міністерство культури й інформполітики не наділене», – нагадали у відомстві.

    Моргенштерн вже відреагував на внесення його до чорного списку. У своєму Istagram він заявив, що засмутився через рішення СБУ, яке було ініційовано Мінкультом.

    «Україно, я вас обожнюю! Завжди і всюди про це говорив і буду говорити... Сподіваюся, важливі дядьки в піджаках одумаються й ми з вами раз**бемо стадіон», – написав він у своєму сторіз.

    Моргенштерн також заявив, що, на його думку, в Україні в нього «найскаженіші фанати й найсексуальніші с*чки».

    Реакція Моргенштерна / Фото: morgen_shtern via Instagram
    Реакція Моргенштерна / Фото: morgen_shtern via Instagram

    Раніше Морґенштерн скасував свої гастролі в Україні, бо боїться.

    Морґенштерн – 22-річний музикант, який у піснях часто вживає ненормативну лексику. Під час концертів дозволяє собі називати фанатів тупими та криє їх матюками.

    У Росії проти репера порушили справу за пропаганду у творчості наркотиків. Крім того, у інтерв’ю відомому російському журналісту Юрію Дудю Моргенштерн заявив, що «Путин – красавчик».

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    Теги: СБУ Мінкульт фанати стадіон
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