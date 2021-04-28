Колишній СБУшник розповів, де і для чого утримують викраденого Чауса

Експерший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний вважає, що справа судді-утікача може стати «справою Гонгадзе» сучасності

Викраденого в Молдові колишнього суддю Миколу Чауса зі зламаною щелепою утримують на території Головного управління розвідки. Про це повідомив колишній перший заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний.

«Чаус зі зламаною щелепою зараз утримується на території ГУР. Як всі вже, напевно, знають, вивезений він був з Молдови насильно силами ГУР за завданням Єрмака. Мета була – вибити з нього свідчення на Порошенка, Грановського і Бурбу. Щоб підвісити Порошенка на гачок і помститися Бурбі за «вагнергейт». А заодно відволікти всіх від фільму Bellingcat», – написав Нескоромний у своєму Telegram.

Він додав, що дії ГУР були незаконними і підпадають під дії КК відразу двох країн. «Чаус фізично постраждав і поводиться непередбачувано, на співпрацю не йде. І це все відбувається під дахом Зе. Тобто рано чи пізно і Єрмак, і Зеленський можуть за це сісти», – вважає колишній СБУшник.

Він також припустив, що історія з викраденням Чауса цілком може стати «справою Гонгадзе» сучасності. «Тому що зараз у виконавців тільки один вихід – усунути Чауса фізично і десь закопати», – написав Нескоромний.

Зазначимо, за версією молдовських правоохоронців, екссуддю Чауса вивезли в Україну. Натомість генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не знає, де зараз перебуває Чаус.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Розслідувачі RISE Moldova та «Слідство.Інфо» повідомили, що, за їхніми даними, група українців, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення судді Миколи Чауса, пов’язані з українськими спецслужбами та силовиками.

За даними журналіста Юрія Бутусова, викраденням Чауса займалися працівники ГУР Міноборони України. Бутусов повідомив, що 9 квітня посол України в Молдові був запрошений в МЗС Молдови, де державний секретар Думітру Соколан передав офіційну ноту. Молдова попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе при посольстві України пана Сметанюка з метою його кримінального переслідування та притягнення до відповідальності. Молдовська поліція вважає на підставі доказів, що вивезення Чауса здійснювалося на машині військового аташе України в Молдові.