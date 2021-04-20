Російський репер Морґенштерн відмінив концерт в Україні, бо злякався

Активіст Стерненко переконаний, що обурені громадяни не дадуть відбутись виступу, навіть якщо артист приїде

Скандальний російський репер Морґенштерн, який планував низку концертів в Україні, відмінив свої гастролі, бо боїться. Він також послався на «історію з Одесою». Про це написав активіст Сергій Стерненко на сторінці у Telegram

«Алішер Валєєв, відомий як Моргенштерн заявив, що не поїде в Україну з концертами, бо боїться. Він також послався на «історію з Одесою». Йдеться про те, як у день жалоби в Одесі, коли у коледжі економіки та права наприкінці 2019 року загинули 16 людей, Моргенштерн не лише не скасував концерт, а й закликав «влаштувати день крику», та кричав що не розуміє для чого жалоба. Тоді це викликало серйозне обурення як серед містян, так і по всій Україні», – йдеться у повідомлені.

Морґенштерн – 22-річний музикант, який у піснях часто вживає ненормативну лексику. Під час концертів дозволяє собі називати фанатів тупими та криє їх матюками.

У Росії проти репера порушили справу за пропаганду у творчості наркотиків. Крім того, у інтерв’ю відомому російському журналісту Юрію Дудю Моргенштерн заявив, що «Путин – красавчик».

Тим часом, представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби (ДПСУ) і СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова, який відвідував окупований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в Україну у травні.