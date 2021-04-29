СБУ ліквідувала фейкову «сільраду» на Миколаївщині

Житель Миколаївщини самовільно оголосив себе сільським головою

Служба безпеки викрила діяльність незаконної сільської ради Миколаївської області. Створення фейкової ради ініціював місцевий прихильник ідеології «народовладдя» для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що житель села Покровка Вознесенського району ініціював збори односельців, які незаконно обрали його «новим» сільським головою. Він підготував низку документів, які, на думку кураторів, мали легалізувати «орган самоврядування». Крім того, він розміщував у соцмережах повідомлення про свою «діяльність».

Досудове розслідування встановило, що очільник фейкового органу, зокрема, брав участь у «всеукраїнському національному конгресі» у грудні 2020 року в Києві. Захід мав на меті створити систему паралельних органів влади в Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у «сільського голови» печатку так званого органу місцевого самоврядування – «Держава Україна. Орган місцевого самоврядування». Він використовував її під час листування з держаними установами України.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину.

До слова, в Україні стартує децентралізація влади. 29 квітня Зеленський ввів у дію рішення РНБО.