Розенблат: Навіть не знаю, як раніше я жив без електронного браслета

Нардеп каже, що готовий носити електронний браслет скільки завгодно

Позбавлений недоторканності народний депутат Борислав Розенблат носить електронний браслет, більше того – пристрій йому навіть почав подобатися. Про це парламентар розповів в інтерв’ю «Главкому». «Так, ношу, він мені навіть почав подобатися. Навіть не знаю, як раніше без нього жив (посміхається). Я до нього



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Борислав Розенблат

Нардеп каже, що готовий носити електронний браслет скільки завгодно

Позбавлений недоторканності народний депутат Борислав Розенблат носить електронний браслет, більше того – пристрій йому навіть почав подобатися. Про це парламентар розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Так, ношу, він мені навіть почав подобатися. Навіть не знаю, як раніше без нього жив (посміхається). Я до нього звик», - зізнався Розенблат.

Депутат також додав, що готовий носити електронний браслет так довго, як це буде потрібно. «Носитиму, скільки захочуть. Я – людина необмежена у своїх пересуваннях. А те, що на мені браслет, їм (керівництву НАБУ і САП, - «Главком») просто подобається, мабуть, це їх тішить», - сказав він.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 липня позбавила Розенблата недоторканності, однак для згоди на його арешт голосів не вистачило. Парламентарю інкримінують лобізм при внесенні змін до законопроекту, що регламентує видобуток та експорт бурштину. За словами керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, за ці зміни Розенблат разом із іншим парламентарем, Максимом Поляковим, отримали $15 тис. на двох.

Крім того, Розенблата підозрюють у хабарництві на суму в $200 тис. НАБУ записало розмови нардепа із підставною «агентом Катериною», якій він начебто обіцяв за певну суму допомогти іноземній компанії отримати дозволи на видобуток бурштину. В одній із розмов, яку слідчі зафіксували на відео, нардеп розповів Катерині, що ліцензії, які видала Держгеонадра компаніям, можна відібрати лише через суд.

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