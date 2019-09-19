Розкрадання $1 млрд: двох депутаток парламенту Молдови відправили від домашній арешт



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Підозрювані у шахрайстві депутатки Марина Таубер і Регіна Апостолова

Марина Таубер і Регіна Апостолова обвинувачуються в причетності до шахрайських схем

Суд призначив домашній арешт членам парламенту Молдови від партії «Шор» Регіні Апостоловій і Марині Таубер, обвинуваченим у причетності до банківського шахрайства.

Відповідний вердикт ухвалив 18 вересня Чоканський районний суд Кишинева, повідомляє «Укрінформ».

16 вересня парламент Молдови більшістю голосів задовольнив запит генеральної прокуратури про позбавлення депутаток недоторканності. Того ж таки дня їх затримали і помістили в ізолятор національного Центру боротьби з корупцією.

Марина Таубер і Регіна Апостолова обвинувачуються в причетності до шахрайських схем, у результаті яких з банківської системи країни було викрадено понад мільярд доларів.

Головним фігурантом цієї гучної кримінальної справи є депутат парламенту Ілан Шор, який втік із країни 14 червня.