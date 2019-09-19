  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розкрадання $1 млрд: двох депутаток парламенту Молдови відправили від домашній арешт

    • Розсилка
    Підозрювані у шахрайстві депутатки Марина Таубер і Регіна Апостолова - Розкрадання $1 млрд: двох депутаток парламенту Молдови відправили від домашній арешт
    Підозрювані у шахрайстві депутатки Марина Таубер і Регіна Апостолова

    Марина Таубер і Регіна Апостолова обвинувачуються в причетності до шахрайських схем

    Суд призначив домашній арешт членам парламенту Молдови від партії «Шор» Регіні Апостоловій і Марині Таубер, обвинуваченим у причетності до банківського шахрайства.

    Відповідний вердикт ухвалив 18 вересня Чоканський районний суд Кишинева, повідомляє «Укрінформ».

    16 вересня парламент Молдови більшістю голосів задовольнив запит генеральної прокуратури про позбавлення депутаток недоторканності. Того ж таки дня їх затримали і помістили в ізолятор національного Центру боротьби з корупцією.

    Марина Таубер і Регіна Апостолова обвинувачуються в причетності до шахрайських схем, у результаті яких з банківської системи країни було викрадено понад мільярд доларів.

    Головним фігурантом цієї гучної кримінальної справи є депутат парламенту Ілан Шор, який втік із країни 14 червня.

    суд арешт парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ