Розпочинається Всеукраїнський диктант національної єдності трансляція



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О 12:00 текст радіодиктанту оприлюднять на сайтах Суспільного мовника

Текст радіодиктанту в прямому ефірі читає відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко

Сьогодні Українське радіо у п’ятницю проводить щорічну акцію «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності»

На всіх платформах Суспільного розпочинається включення з Національної бібліотеки імені Володимира Вернадського, де працює виїзна студія. У бібліотеці зібралися усі бажаючі написати радіодиктант в одній залі.

Радіодиктант розпочнеться о 11:20.

Текст радіодиктанту в прямому ефірі читає відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко, який складає текст диктанту останні 13 років.

Текст радіодиктанту можна буде надіслати лише протягом 15 хвилин із моменту закінчення акції і лише на електронну пошту на адресу [email protected].

О 12:00 текст радіодиктанту оприлюднять на сайтах Суспільного мовника: «Українське радіо» та «UA: Cуспільне мовлення». Тому перевірити себе можна буде одразу після написання диктанту.

З 12:00 до 12:15 Олександр Авраменко проведе роботу над помилками, автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи.

Окрім того, додатково відбудеться конкурс на найкращий твір. Тему твору оголосять на початку ефіру.. Його, разом із текстом радіодиктанту, потрібно буде надіслати до 10 листопада на адресу: Київ, 01001, вул. Хрещатик, буд. 26, UA: Українське радіо або на електронну пошту [email protected] з поміткою «Твір». Десять найкращих творів відзначать призами.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді всі охочі в Україні і за кордоном можуть перевірити, наскільки добре вони знають українську мову.

Торік на адресу Українського радіо надійшло 32779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників.

9 листопада відзначається День української писемності та мови.