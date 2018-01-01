В районі проведення АТО від кулі снайпера загинув військовий

Снайпер вів ворожий вогонь на Донецькому напрямку

Дотримання режиму припинення вогню і надалі немає. Сьогодні бойовики російсько-окупаційних угрупувань здійснили 1 обстріл у бік українських захисників. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. На Донецькому напрямку, у районі Верхньоторецького, вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій, на жаль, отримав поранення несумісне з



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Український військовий

Снайпер вів ворожий вогонь на Донецькому напрямку

Дотримання режиму припинення вогню і надалі немає. Сьогодні бойовики російсько-окупаційних угрупувань здійснили 1 обстріл у бік українських захисників. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

На Донецькому напрямку, у районі Верхньоторецького, вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій, на жаль, отримав поранення несумісне з життям військовослужбовець сил АТО.

Штаб АТО висловив співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України.

Нагадаємо, у п’ятницю, починаючи з 13.00, в зоні АТО не зафіксовано порушеннь режиму припинення вогню.