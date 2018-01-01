В районі проведення АТО від кулі снайпера загинув військовий
- Сьогодні, 18:23
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Снайпер вів ворожий вогонь на Донецькому напрямку
Дотримання режиму припинення вогню і надалі немає. Сьогодні бойовики російсько-окупаційних угрупувань здійснили 1 обстріл у бік українських захисників. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.
На Донецькому напрямку, у районі Верхньоторецького, вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій, на жаль, отримав поранення несумісне з життям військовослужбовець сил АТО.
Штаб АТО висловив співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України.
Нагадаємо, у п’ятницю, починаючи з 13.00, в зоні АТО не зафіксовано порушеннь режиму припинення вогню.
До слова, окупанти в Луганську не пустили ОБСЄ до вантажівок з «гумконвоєм» РФ
«Главком» також повідомляв, що стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США в п'ятницю зробив багатогодинний розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.