  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    В районі проведення АТО від кулі снайпера загинув військовий

    Снайпер вів ворожий вогонь на Донецькому напрямку
    Дотримання режиму припинення вогню і надалі немає. Сьогодні бойовики російсько-окупаційних угрупувань здійснили 1 обстріл у бік українських захисників. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. На Донецькому напрямку, у районі Верхньоторецького, вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій, на жаль, отримав поранення несумісне з
    • Сьогодні, 18:23
    • Розсилка
    Український військовий
    Український військовий

    Снайпер вів ворожий вогонь на Донецькому напрямку

    Дотримання режиму припинення вогню і надалі немає. Сьогодні бойовики російсько-окупаційних угрупувань здійснили 1 обстріл у бік українських захисників. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

    На Донецькому напрямку, у районі Верхньоторецького, вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій, на жаль, отримав поранення несумісне з життям військовослужбовець сил АТО.

    Штаб АТО висловив співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України.

    Нагадаємо, у п’ятницю, починаючи з 13.00, в зоні АТО не зафіксовано порушеннь режиму припинення вогню.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ