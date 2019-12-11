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    Волонтери InformNapalm показали новітні російські комплекси РЕБ на Донбасі

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    Волонтери InformNapalm показали новітні російські комплекси РЕБ на Донбасі

    Російські військові намагалися заховати свою техніку під маскувальними сітками

    Російська Федерація продовжує активне залучення своїх військових комплексів, сил та засобів для продовження війни проти України і окупації частини української території.

    InformNapalm виклав фотодокази присутності на Донбасі сучасних російських комплексів радіоелектронної боротьби.

    Волонтерська спільнота нагадує, що наприкінці листопада – початку грудня спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зафіксували та відобразили у своїх звітах російські станції РЕБ Р-330Ж «Житель», модифікацію Р-934 та РБ-636 «Свет-КУ». Відповідні текстові повідомлення були опубліковані в публічній частині звіту СММ ОБСЄ за 28 листопада та 7 грудня.

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    Проте на момент публікації звітів фото- та відеодоказів у вільному доступі ще не було.

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    Волонтери InformNapalm показали новітні російські комплекси РЕБ на Донбасі
    Волонтери InformNapalm показали новітні російські комплекси РЕБ на Донбасі
    Волонтери InformNapalm показали новітні російські комплекси РЕБ на Донбасі
    Волонтери InformNapalm показали новітні російські комплекси РЕБ на Донбасі

    Аналітики міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm порівняли отримані фото із вказаними зразками російської техніки і підтверджують, що з високим ступенем імовірності саме станції РЕБ Р-330Ж «Житель», Р-934 та РБ-636 «Свет-КУ» вчергове були помічені на Донбасі.

    Російські військові намагалися їх заховати під маскувальними сітками, але характерні елементи станцій на фото впізнавані, зауважили у волонтерській спільноті.

    Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна військові окуповані території
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