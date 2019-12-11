Трамп готовий якнайшвидше підписати оборонний бюджет із $300 мільйонами для України



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Президент США Дональд Трамп

Очікується, що проєкт оборонного бюджету США Сенат затвердить вже сьогодні

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий негайно ухвалити проєкт бюджету на оборонні потреби країни, який зараз розглядається в Сенаті і передбачає оборонну підтримку Україні та санкції проти російських газопроводів.

Про це глава Білого дому заявив на офіційній Twitter-сторінці.

«Оце так! Усі наші пріоритети були реалізовані в остаточній версії закону про бюджетні асигнування на національну оборону: збільшення фінансування наших військ, перебудова наших військ, компенсація декретних відпусток, прикордонна безпека та космічні сили! Конгрес, не зволікайте з цим більше! Я підпишу цей історичний оборонний законопроєкт негайно!»,- написав глава Білого дому.

Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress – don’t delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2019

Раніше стало відомо, що проєкт закону про фінансування оборонних потреб США також передбачає $300 млн допомоги українській армії. Крім того, був доданий розділ, який запроваджує на законодавчому рівні санкції проти російського проєкту газопроводу «Північний потік – 2», а також проєкту «Турецький потік».