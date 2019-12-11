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    Трамп готовий якнайшвидше підписати оборонний бюджет із $300 мільйонами для України

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    Президент США Дональд Трамп&nbsp; - Трамп готовий якнайшвидше підписати оборонний бюджет із $300 мільйонами для України
    Президент США Дональд Трамп 

    Очікується, що проєкт оборонного бюджету США Сенат затвердить вже сьогодні

    Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий негайно ухвалити проєкт бюджету на оборонні потреби країни, який зараз розглядається в Сенаті і передбачає оборонну підтримку Україні та санкції проти російських газопроводів.

    Про це глава Білого дому заявив на офіційній Twitter-сторінці.

    «Оце так! Усі наші пріоритети були реалізовані в остаточній версії закону про бюджетні асигнування на національну оборону: збільшення фінансування наших військ, перебудова наших військ, компенсація декретних відпусток, прикордонна безпека та космічні сили! Конгрес, не зволікайте з цим більше! Я підпишу цей історичний оборонний законопроєкт негайно!»,- написав глава Білого дому.

    Раніше стало відомо, що проєкт закону про фінансування оборонних потреб США також передбачає $300 млн допомоги українській армії. Крім того, був доданий розділ, який запроваджує на законодавчому рівні санкції проти російського проєкту газопроводу «Північний потік – 2», а також проєкту «Турецький потік».

    Документ також містить положення, спрямовані на подолання потенційних загроз з боку Китаю, включаючи необхідність надання звітів про закордонні інвестиції Китаю, а також його військові відносини з Росією.

    Очікується, що проєкт оборонного бюджету США 11 грудня затвердить Сенат, після чого його узгоджена версія (на основі проголосованих проєктів у нижній і верхній палатах Конгресу) буде відправлена на підпис президенту США.

     

    США санкції бюджет армія Дональд Трамп військові фінансування Турецький потік Україна Північний потік-2 безпека
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