СБУ затримала українців, які торгували секретною військовою інформацією



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Фото: СБУ

Фігурантів справи затримали під час продажу однієї з баз даних в Івано-Франківську

Служба безпеки України блокувала діяльність організованого угрупування, учасники якого незаконно продавали інформацію із закритих державних інформаційних ресурсів, зокрема військового характеру.

Про це повідомляє СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес четверо мешканців Івано-Франківської і Львівської областей. Зловмисники створили сайт, розміщений на закордонному сервері, через який пропонували «клієнтам» придбати інформацію із обмеженим доступом. Вартість послуг залежала від обсягу даних, які незаконно реалізовували. Серед масивів протиправно отриманих даних були, зокрема, відомості військового характеру про закупівлю та переміщення техніки», - йдеться у повідомленні.

Як задокументовано, тільки до одного із сервісів зловмисників було підключено майже 50 замовників. За попередньою інформацією, серед покупців були також представники РФ.

Зазначається, що фігурантів справи затримали під час продажу однієї з баз даних в Івано-Франківську.

Під час слідчих дій оперативники управління СБУ у Львівській області виявили в офісі та за місцями проживання фігурантів провадження комп'ютерну техніку з базами даних, що є власністю держави та мають обмежений доступ, а також кредитні картки, на які зловмисники отримували кошти за продану інформацію.