Румунка поскаржилася у прокуратуру на «Русскій дом» в Бухаресті

Громадянка Румунії поскаржилася у прокуратуру на організацію «Русскій дом у Румунії» через пропаганду війни

Про це дівчина, як просила не називати її ім’я, розповіла «Главкому» після того, як дізналася, що її скаргу розглядає Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму.

«Я звернулася у прокуратуру зі скаргою після того, як «Русскій дом» заблокував моє зауваження щодо того, що вони мають займатися культурними та освітніми проектами, а не тим, що вони роблять – розповсюджують фейки та виправдовують війну. Мені повідомили, що моє звернення було передано в Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму», - розповіла вона. Наша співрозмовниця каже, що звернулася зі скаргою у березні і отримала відповідь через декілька тижнів.

Відзначимо, на своїй сторінці у соціальній мережі «Русскій дом у Румунії» виправдовує агресію проти України та розповсюджує дезінформацію. За даними видання StopFake, російські дипломатичні представництва та організації, дотичні до їхньої роботи, часто курують мережу агентів спецслужб за кордоном.

Раніше «Главком» повідомляв, що перед повномасштабним вторгненням російське дипломатичне представництво у Молдові провело у Кишиневі показ пропагандистського фільму «Ополченочка». При цьому український МЗС повідомляв молдовську сторону про можливі провокації.