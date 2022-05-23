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    Події в Україні

    Британська розвідка: за 3 місяці війни Росія втратила солдат, як за 9 років в Афганістані

    ЗСУ захопили техніку окупантів - Британська розвідка: за 3 місяці війни Росія втратила солдат, як за 9 років в Афганістані
    ЗСУ захопили техніку окупантів
    фото з відкритих джерел

    З 24 лютого ЗСУ ліквідували близько 29 200 окупантів

    Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила стільки ж солдат, скільки СРСР в Афганістані за дев'ять років війни. Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії.

    «За перші три місяці своєї «спеціальної військової операції» Росія, ймовірно, зазнала такої ж кількості загиблих, як і Радянський Союз під час його дев'ятирічної війни в Афганістані», - йдеться у повідомленні.

    У відомстві зазначили, що до таких втрат призвело поєднання поганої тактики, обмеженого повітряного прикриття, відсутності гнучкості, а також командного підходу.

    «Російське суспільство у минулому виявилося чутливим до втрат під час воєн. У міру зростання втрат в Україні вони будуть ставати все більш очевидними, а невдоволення війною у суспільстві та бажання озвучити її можуть зростати», - зауважили в Міноборони.

    Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення українські захисники ліквідували близько 29 200 окупантів. За добу лаву «двохсотих» поповнили 150 ворожих військових. Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка: за 3 місяці війни Росія втратила солдат, як за 9 років в Афганістані