Як бійців «Азову» змінила війна (фото)

Захисники Маріуполя не здаються вже два місяці

Війна змінює не лише обличчя, а й душі

В мережі показали фото бійців батальйону «Азов» до та після російського вторгнення в Україну. До війни це були усміхнені молоді люди, на фото після – чоловіки, що пройшли «пекло», в їхніх очах видно біль.

«Війна змінює не лише обличчя, а й душі», – прокоментували фото на сторінці Національної гвардії України в Twitter.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що, за висновками керівництва Збройних Сил України, на сьогодні не існує воєнного шляху для деблокади частково окупованого Маріуполя – українські захисники тримають там оборону на території комбінату «Азовсталь».

8 травня захисники Маріуполя дали пресконференцію із заблокованої «Азовсталі».

До слова, російські окупанти заборонили маріупольцям пересуватися зруйнованим містом та в межах окупованої частини Донецької області без так званої фільтрації.