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    Як бійців «Азову» змінила війна (фото)

    Захисники Маріуполя не здаються вже два місяці - Як бійців «Азову» змінила війна (фото)
    фото: Twitter Національної гвардії України

    Війна змінює не лише обличчя, а й душі

    В мережі показали фото бійців батальйону «Азов» до та після російського вторгнення в Україну. До війни це були усміхнені молоді люди, на фото після – чоловіки, що пройшли «пекло», в їхніх очах видно біль.

    «Війна змінює не лише обличчя, а й душі», – прокоментували фото на сторінці Національної гвардії України в Twitter.

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    Як бійців «Азову» змінила війна (фото)
    Як бійців «Азову» змінила війна (фото)
    Як бійців «Азову» змінила війна (фото)
    Як бійців «Азову» змінила війна (фото)

    Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що, за висновками керівництва Збройних Сил України, на сьогодні не існує воєнного шляху для деблокади частково окупованого Маріуполя – українські захисники тримають там оборону на території комбінату «Азовсталь».

    8 травня захисники Маріуполя дали пресконференцію із заблокованої «Азовсталі».

    До слова, російські окупанти заборонили маріупольцям пересуватися зруйнованим містом та в межах окупованої частини Донецької області без так званої фільтрації.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Як бійців «Азову» змінила війна (фото)