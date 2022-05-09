Як бійців «Азову» змінила війна (фото)
Захисники Маріуполя не здаються вже два місяці
Війна змінює не лише обличчя, а й душі
В мережі показали фото бійців батальйону «Азов» до та після російського вторгнення в Україну. До війни це були усміхнені молоді люди, на фото після – чоловіки, що пройшли «пекло», в їхніх очах видно біль.
«Війна змінює не лише обличчя, а й душі», – прокоментували фото на сторінці Національної гвардії України в Twitter.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що, за висновками керівництва Збройних Сил України, на сьогодні не існує воєнного шляху для деблокади частково окупованого Маріуполя – українські захисники тримають там оборону на території комбінату «Азовсталь».
8 травня захисники Маріуполя дали пресконференцію із заблокованої «Азовсталі».
До слова, російські окупанти заборонили маріупольцям пересуватися зруйнованим містом та в межах окупованої частини Донецької області без так званої фільтрації.