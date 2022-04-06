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    Путінська пропагандистка зізналася, що їсть гнізда птахів (відео)

    Катерина Андрєєва каже, що їй 56 років, але в мережі є інші відомості - Путінська пропагандистка зізналася, що їсть гнізда птахів (відео)
    Катерина Андрєєва каже, що їй 56 років, але в мережі є інші відомості
    фото з відкритих джерел

    Секрети омолодження, які використовує пропагандистка, у мережі вже прозвали сатанинськими

    «Рупор Кремля», ведуча новин пропагандистського «Першого каналу» Катерина Андрєєва в інтерв'ю YouTube-каналу «Стрілець-молодець» шокувала секретами свого догляду за зовнішністю.

    Спочатку телеведуча почала перераховувати традиційні методи: активно займається спортом, робить косметологічні процедури.

    «Щодо секретів, вони не всі із сфери косметології. Перший із них: темна кімната, +17 градусів, ортопедична подушка, багато води», – ділиться «премудростями» путіністка.

    Далі Катерина висловилася і про те, що найчастіше люди самі старять себе, акцентуючи увагу на цифрах у паспорті. «Наступний секрет – забудьте слово «вік». Перестаньте рахувати, скільки вам років. Людей програмують на старіння самі люди та стереотипи суспільства», – зазначила Андрєєва.

    Ця порада не випадкова: Андрєєва не перестає стверджувати, що їй 56, хоча Вікіпедія стверджує, що цього року вона відзначила 60-річчя.

    Андрєєва каже, що іноді може «дозволити собі делікатес – ластівчине гніздо»: «Я їм ластівчині гнізда. Ось ця хрящова структура, а ластівчина слина – дуже серйозний антиоксидант. Чи вже готові, чи я сама можу зварити субстрат та з'їсти».

    Реакція на такі заяви у нормальних людей – одна: краще б Катерина Андрєєва їла щось корисне для мозку, а не брала участь у підтримці кремлівського режиму.

    Нагадаємо, раніше у прямому ефірі з Андреєвою стався скандал.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Путінська пропагандистка зізналася, що їсть гнізда птахів (відео)