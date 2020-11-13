Румунський фрегат перервав участь у місії НАТО через коронавірус у членів екіпажу

Всі інфіковані солдати на борту фрегата будуть проходити медичне обстеження в модульному військовому госпіталі, встановленому на портовому стадіоні

Зі 235 членів екіпажу, що знаходилися на борту, у 110 підтвердили коронавірус

Румунський фрегат Regina Maria повернувся у порт Констанци майже на місяць раніше до завершення місії НАТО через коронавірус у членів екіпажу. Про це повідомляє румунське видання digi24.

Зазначається, що після прибуття до військового порту Констанци була проведена оперативна процедура з виявлення хворих і безсимптомних осіб на борту корабля.

«Зі 235 членів екіпажу, що знаходилися на борту, у 110 підтвердили коронавірус під час тесту, проведеного в понеділок, 9 листопада, в Туреччині. Жодних серйозних проблем зі станом здоров'я військових під час зворотного шляху не виникло. Більшість інфікованих безсимптомні і тільки чотири людини мають легкі симптоми Covid-19», – повідомили в румунському центрі спостереження і контролю захворювань .

Згідно з процедурою, всі інфіковані солдати на борту фрегата будуть проходити медичне обстеження в модульному військовому госпіталі, встановленому на портовому стадіоні.

Решта військовослужбовців екіпажу корабля, які отримали негативний тест, але перебували в безпосередньому контакті з хворими, будуть поміщені в стаціонарний карантин і пройдуть повторне тестування.

Фрегат Regina Maria брав участь у місії НАТО в Середземному морі.

Як повідомлялося, в українській армії минулої доби військовослужбовець помер від коронавірусу.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що треба вакцинувати 70% населення світу, щоб гарантувати закінчення пандемії коронавірусної хвороби.

До слова, у світі станом на 13 листопада коронавірусом заразилися вже 53 092 605 людини. Від початку пандемії одужало 37 213 411 особи, а кількість померлих зросла до 1,299,409 людей.