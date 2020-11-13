В українській армії минулої доби військовослужбовець помер від коронавірусу

За минулу добу коронавірус виявили у 185 військовослужбовців

У Збройних силах України за минулу добу коронавірус виявили у 185 військовослужбовців. Це на 14 випадків менше, ніж за попередню добу (199). Про це йдеться на сторінці Командування Медичних сил у Facebook.

Зазначається, що загалом на Covid-19 в ЗСУ хворіє 2379 осіб.

«Всього за час пандемії одужалао 5168 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 366 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 35 осіб. Нажаль у Збройних Силах України зафіксовано 21 летальний випадок через коронавірус», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що військовослужбовець з Київщини отримав позитивний ПЛР тест 16 вересня. «Незважаючи на проведену терапію, стан пацієнта погіршувався. 23.09.2020 року почали наростати явища дихальної недостатності, у зв'язку з чим хворий був переведений до реанімаційного відділення. 10.11.2020 року стан здоров’я пацієнта різко погіршився, в наслідок швидкої наростаючої поліорганної недостатності, почалась інтенсивна терапія, яка на жаль не дала позитивного результату», – відзначили у Командуванні Медичних сил.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Також відомо, що одужали 6 155 осіб (у попередній день 6 235), а 172 – померло від ускладнень (вчора 198 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 листопада в країні, захворіло – 512 652 особи, одужало – 233 849 осіб, летальних випадків – 9 317, проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.