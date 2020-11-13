У світі на Covid-19 вже захворіло понад 53 млн людей

Кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 1,299,409 людей

Від початку пандемії одужало понад 37 млн людей

У світі станом на 13 листопада коронавірусом заразилися вже 53 092 605 людини. Про це свідчать дані Worldometer.

Від початку пандемії одужало 37 213 411 особи, а кількість померлих зросла до 1,299,409 людей.

За нову добу зафіксували 15 211 випадків і 811 смертей, найбільше в Мексиці (5 658 випадків і 626 смертей) та Бельгії (5 002 нових випадки і 133 смерті).

У США з початку пандемії зареєстрували 10 873 936 випадків коронавірусу, в Індії 8 728 795, а в Бразилії 5 783 647.

До відома, в Україні за добу, 11 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Одужали 6 235 осіб (у попередній день 6 802), а 198 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 428 дітей та 564 медпрацівники. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145; проведено ПЛР-тестувань – 3 782 099.