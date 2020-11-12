Треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19 – ВООЗ

Експерти ВООЗ наполягають на тому, що першими, хто повинен бути імунізований, – це медичні працівники та люди з груп ризику

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що треба вакцинувати 70% населення світу, порахували, щоб гарантувати закінчення пандемії коронавірусної хвороби.

Про це заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан, яку цитує Explica.

Саме такий відсоток вакцинування дозволить побороти пандемію, вважає вона. Це можливо за умови, якщо вакцини проти Covid-19, які перебувають на останній фазі дослідження, будуть успішними у боротьбі з хворобою.

Свамінатан та глава департаменту ВООЗ з вакцин та імунізації Кейт О'Брайєн вважають, що це було б ідеальне процентне співвідношення, хоча мета до 2021 року - досягти щонайменше 20%.

Водночас О'Брайєн зауважила, що жодна компанія, яка проводить дослідження зі створення вакцини, не зможе негайно зробити дози для всіх. Тому вона закликає всі лабораторії продовжували свої дослідження, навіть якщо одна з них випереджає інші.

Свамінатан також прокоментувала інформацію стосовно 90-відсоткової ефективності вакцини проти Covid-19 німецько-американського проєкту Pfizer-BioNTech. За її словами, це попередні результати, тому «потрібні додаткові дані», щоб гарантувати можливість отримання ліцензії на її виробництво.

Навіть якщо гіпотетичні вакцини нарешті стануть доступними для широкої громадськості, експерти ВООЗ наполягають на тому, що першими, хто повинен бути імунізований, - медичні працівники та люди з груп ризику, такі як літні люди або пацієнти з певними патологіями.

Наразі всього близько 10 вакцин перебувають на третьому етапі тестування - рандомізованих, подвійно-сліпих випробувань серед великої кількості добровольців. На цьому етапі учасникам тестування дають не лише вакцину, а й плацебо, і ані вони, ані лікарі не знають, кому саме що дістається. Всього ж на різних етапах розробки перебувають близько 40 вакцин-кандидатів ВООЗ.

Також нагадаємо, що 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech (зі США та ФРН відповідно) оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини. Також ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.

Станом на ранок 12 листопада у світі на Covid-19 вже захворіло майже 52,5 млн людей.

Читайте також: