Генпрокуратура має намір узгодити підозру ексголові НАЗК Корчак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексголова НАЗК Наталія Корчак

За словами джерела, через конфлікт інтересів підозру не може погоджувати генпрокурор Руслан Рябошапка, у зв'язку з цим він доручив вирішення цього питання заступнику генпрокурора

Генеральна прокуратура має намір узгодити проект підозри колишній голові Нацагентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Про це повідомило джерело у відомстві.

За словами джерела, через конфлікт інтересів підозру не може погоджувати генпрокурор Руслан Рябошапка.

У зв'язку з цим він доручив вирішення цього питання заступнику генпрокурора.

Як повідомлялось, НАБУ і САП попросили Рябошапку узгодити підозру ексголові НАЗК Корчак.

Корчак інкримінується злочин за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Мова йде про купівлю Корчак та її родичами паркомісць і їхнє використання для незадекларованих автомобілів.

Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. 30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.

Як повідомлялося, 6 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська. Касько заявив, що має намір займатися реформуванням прокуратури.

Джерело: Українські новини