Рябошапка просить Раду дозволити притягти до кримінальної відповідальності нардепа Дубневича



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Народний депутат Ярослав Дубневич

За версією слідства, дії Ярослава Дубневича спричинили збитки в розмірі 93,277 млн грн

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка просить Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича (група «За майбутнє»). Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

«У четвер, 17 жовтня 2019, генеральний прокурор Руслан Рябошапка направив до Верховної Ради України подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України дев'ятого скликання», - сказано в ньому.

Досудовим розслідуванням Національного антикорупційного бюро України зібрано достатньо доказів для повідомлення Дубневичу про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

За версією слідства, його дії спричинили збитки в розмірі 93,277 млн грн.

Слідство вважає, що Дубневич, перебуваючи на посаді голови комітету Ради з питань транспорту, був обізнаний про фінансовий стан ВАТ «Укрзалізниця» і мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, рамних рейок, хрестовин і комплектів роздільного скріплення.

Докази свідчать про те, що зазначена особа зі спільниками вивчила і проаналізувала попит і ціни на ринку стрілочних переводів і прийняло рішення заволодіти коштами філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця».

Зокрема, слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими депутатом і його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни при реалізації стрілочної продукції.

Генеральний прокурор просить Верховну Раду дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності згаданого депутата.

Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).