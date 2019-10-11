Керівник «Укрзалізниці» розказав, як компанія позбавляється впливу братів Дубневичів



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За даними Укрзалізниці, скріплення виробництва КРТ, що входить в орбіту братів Дубневичів, мають низку недоліків в частині пружних клем та прокладок

Продукція «Корпорації КРТ» була неякісною та постачалася за завищеними цінами - Кравцов

Компанія АТ «Укрзалізниця» припинила закупівлі рейкових скріплень КПП-5 виробництва «Корпорації КРТ».

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов в інтерв’ю Бізнес Цензор.

За словами керівника Укрзалізниці, продукція цієї компанії була неякісною та постачалася за завищеними цінами. «Оцінку іншим речам, які ми виявили, і які раніше виявляло Антикорупційне бюро, повинні дати правоохоронці», – зазначив Євген Кравцов.

За даними Укрзалізниці, скріплення виробництва КРТ, що входить в орбіту братів Дубневичів, мають низку недоліків в частині пружних клем та прокладок, через які фактичний ресурс їхньої працездатності становить 50% від задекларованого виробником.

Таким чином, Укрзалізниця протягом тривалого часу витрачає величезні кошти на заміну непридатних елементів скріплень та реконструкцію колій у зв’язку з деформацією рейок.

Кравцов також повідомив, що протягом наступних півтора місяці Укрзалізниця планує змінити необхідні нормативні документи і ДСТУ щодо залізничних скріплень, які колись були прописані під одного виробника. Це дасть можливість залучити до постачання цієї продукції більше коло виробників, в тому числі, іноземних.

Як раніше повідомлялося, Укрзалізниця і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) найближчим часом оголосять тендер на закупівлю матеріалів для модернізації залізничних колій, в тому числі, рейкових скріплень. Закупівля відбудеться за правилами ЄБРР із застосування електронного майданчика для закупівель – ECEPP. Це дозволить залучити до конкурсу широке коло вітчизняних і зарубіжних виробників та уникнути монополій у постачанні окремих номенклатур товарів та змов між учасниками торгів.

За словами Євгена Кравцова, серед постачальників скріплень, є низка міжнародних компаній та виробників з країн СНД. «Наприклад, німецька Vossloh, один зі світових лідерів з виробництва скріплень. В Україні є 1-2 компанії, які можуть виробляти дану продукцію», - резюмував Євген Кравцов.

Нагадуємо, згідно повідомлень у ЗМІ, незалежна експертиза скріплення КПП-5, ініційована детективами НАБУ, встановила, що лише п’ять екземплярів рейкових скріплень із 32 зразків відповідали основному параметру, що характеризує якість – притискному зусиллю до шпали.