Антикорупційний суд наклав арешт на майно екснардепа Іщенка



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Колишній нардеп Валерій Іщенко (праворуч) на засіданні суду Фото: Слово і Діло

Валерій Іщенко є підозрюваним у справі про заволодіння 20 млн грн «Укрзалізниці»

Вищий антикорупційний суд України заарештував майно колишнього народного депутата, підозрюваного в незаконних схемах на «Укрзалізниці».

Пресслужба Вищого антикорупційного суду України повідомила, що колишнього посадовця підозрюють у заволодінні майном державного підприємства «Укрзалізничпостач» та філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах під час здійснення останніми держзакупівель.

4 жовтня народного депутата восьмого скликання відправили під нічний домашній арешт – йому заборонили залишати житло з 22:00 до 6:00.

За даними ЗМІ, мова йде про колишнього члена фракції партії «Блок Петра Порошенка» Валерія Іщенка.

У середу, 2 жовтня, детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату Валерію Іщенку.

За версією слідства, у 2015 році підозрюваний сприяв незаконному заволодінню 20 млн грн держпідприємства «Укрзалізничпостач», а також вчиненню у 2016 році замаху на незаконне заволодіння 43 млн грн.

Окрім того, САП підготувала підозри фінансовому раднику ексдепутата та колишньому позаштатному раднику голови Адміністрації президента.

До слова, екснардепу Микитасю повідомили про підозру через аферу із квартирами Нацгвардії.