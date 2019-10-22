Рябошапка заперечив тиск Зеленського на роботу Генпрокуратури



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Руслан Рябошапка заперечує тиск президента на роботу Генпрокуратури

Рябошапка запевняє, що зараз ГПУ намагається працювати безвідносно від політичної приналежності фігурантів

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заперечує тиск президента Володимира Зеленського і його офісу на роботу відомства.

Про це Рябошапка заявив в програмі Свобода слова в ефірі телеканалу ICTV.

«Єдиний тиск, який зараз відчуває генеральна прокуратура, так само як і інші органи кримінальної юстиції, це потреба суспільства і прагнення суспільства до відновлення справедливості. І власне це єдине що впливає на нас, і те, що змушує нас працювати ефективніше», — сказав він.

За його словами, зараз ГПУ намагається працювати безвідносно від політичної приналежності фігурантів або суб'єктів кримінальних розслідувань.

«Говорити про те, що на нас тисне президент або офіс президента, мені здається, що це не зовсім правильно. Тим більше, ми бачимо, що органи намагаються працювати безвідносно від політичної приналежності фігурантів або суб'єктів кримінальних розслідувань і я не виключаю, що незабаром ми також зможемо побачити, що до відповідальності притягуються, в тому числі і ті, хто наближений до правлячої політичної сили», — сказав він.

Рябошапка також зазначив, що ГПУ проводить перевірку щодо одного з народних депутатів (із фракції Слуга народу В’ячеслава Медяника — ред) і найближчим часом поінформує про результати цієї перевірки.

Раніше журналісти сфотографували листування члена комітету з правоохоронної діяльності Медяника в телефоні, де політик вказував, що працював «у зв'язці» з генпрокуратурою і дізнавався про встановлення нових лобістів. Нардеп пообіцяв «порішати» питання з правоохоронними органами.

До того, як стати народним депутатом, В'ячеслав Медяник займався будівельним бізнесом у Дніпрі.

Працював також координатором юридичного напряму в Штабі національного захисту Дніпропетровської області, яким керував Юрій Береза (депутат VIII скликання).

При цьому, декларація депутата за 2018 рік дуже мізерна. На сайті НАЗК документ вже є. Там зазначено, що у Медяника п'ятеро дітей (від двох шлюбів, - ред.), А в його власності 4,5 сотки землі в Дніпрі. Разом з дружиною Інною депутат ділить квартиру площею 210 кв.м. Два автомобіля (Porche Cayenne і BMV 523і) числяться на дружині.