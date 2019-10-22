Генпрокурор анонсував результати у справах нападу на активістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рябошапка бачить системність у нападах на активістів у 2018 році

Генпрокуратура протягом кількох місяців зможе продемонструвати результат у справах щодо нападу на активістів.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Зокрема, він анонсував результат у справі про напад на Катерину Гандзюк.

«Що стосується напису на вашій футболці (Хто замовив Катю Гандзюк?, - ред.), те запитання, яке написано. Я не можу багато говорити з того, що останнім часом зроблено. Але мені здається, що протягом декількох місяців ми зможемо продемонструвати результат. Зможемо відповісти на багато з тих питань, на які суспільство давно зачекалося відповіді», - заявив Рябошапка

Генпрокурор зазначив, що також бачить системність у нападах на активістів у 2018 році.

«Так, ми цю системність бачимо. Ми бачимо необхідність об'єднати в руках одного органу досудового розслідування низку кримінальних проваджень, які пов'язані з цією системою. Власне, ми це зараз і робимо. СБУ зараз розглядає багато, здається вже декілька десятків таких кримінальних проваджень. Ми намагаємось, щоб розслідування здійснювалось в контексті єдиної системи. В тому розумінні, що це є комплексна проблема», - додав він.

Як відомо, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури слідчі Головного слідчого управління СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, вчинених способом, що має характер особливого мучення, на замовлення групою осіб, з метою залякування, що спричинили її смерть, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

31 липня 2018 року у місті Херсоні організованою групою осіб було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими. Вирок набрав законної сили. Кримінальне провадження щодо засуджених було виділено в окреме провадження. Нагадаємо, Служба безпеки України у співпраці з Інтерполом розшукує підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

Джерело: РБК-Україна