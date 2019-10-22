ГПУ проводить перевірку щодо переписки депутата від «Слуги народу»



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Депутат від фракції «Слуга народу» В'ячеслав Медяник Фото: Страна.ua

Генпрокурор також не виключив притягнення до відповідальності представників правлячої політичної сили

Генеральна прокуратура України проводить перевірку щодо переписки одного з депутатів фракції «Слуга народу».

Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив в етері програми «Свобода слова» на ICTV.

«Нещодавно відбулась переписка одним з народних депутатів. Я думаю, що невдовзі ми проінформуємо про результати цієї перевірки», — повідомив він.

Генпрокурор також не виключив притягнення до відповідальності представників правлячої політичної сили.

«Говорити про те, що на нас тисне президент чи офіс президента. Тим більше, ми бачимо, що органи зараз намагаються працювати незалежно від політичної приналежності. Я не виключаю, що невдовзі ми так само зможемо побачити, що до відповідальності притягуються люди, які є наближеними до правлячої політичної сили», — заявив Рябошапка.

Раніше журналісти сфотографували листування члена комітету з правоохоронної діяльності Медяника в телефоні, де політик вказував, що працював «у зв'язці» з генпрокуратурою і дізнавався про встановлення нових лобістів. Нардеп пообіцяв «порішати» питання з правоохоронними органами.

До того, як стати народним депутатом, В'ячеслав Медяник займався будівельним бізнесом у Дніпрі.

Працював також координатором юридичного напряму в Штабі національного захисту Дніпропетровської області, яким керував Юрій Береза (депутат VIII скликання).

При цьому, декларація депутата за 2018 рік дуже мізерна. На сайті НАЗК документ вже є. Там зазначено, що у Медяника п'ятеро дітей (від двох шлюбів, - ред.), А в його власності 4,5 сотки землі в Дніпрі. Разом з дружиною Інною депутат ділить квартиру площею 210 кв.м. Два автомобіля (Porche Cayenne і BMV 523і) числяться на дружині.

Цікаво, що все рухоме і нерухоме майно, яке зазначено в документі, було придбане саме в 2018 році.