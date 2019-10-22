ГПУ не має претензій до друзів Гладковського-молодшого щодо несплати податків



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Андрій Рогоза і Віталій Жуков

Стаття, яка дозволила Жукову і Рогозі уникнути покарання, передбачає, що порушники мали сплатити податки та відшкодувати збитки до того, як їм оголосять підозру.

Прокуратура просить звільнити від відповідальності за несплату податків фігурантів розслідування про розкрадання в оборонній сфері Андрія Рогозу та Віталія Жукова.

Про це повідомляє «Українська правда» посилаючись на відповідь Генпрокуратури на запит.

«За результатами розслідування 26.07.2019 до Шевченківського районного суду м.Києва направлені клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності Ж. та Р… на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а саме у зв’язку зі сплатою податків», — йдеться в повідомленні.

Так, слідство Головної військової прокуратури встановило, що Рогоза та Жуков фактично керували фірмою «Оптимумспецдеталь» та сприяли ухиленню компанією від сплати податків на суму 26,6 мільйона гривень.

Однак обвинувачені у повному обсязі відшкодували збитки.

Стаття, яка дозволила Жукову і Рогозі уникнути покарання, передбачає, що порушники мали сплатити податки та відшкодувати збитки до того, як їм оголосять підозру.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.