Ryanair цієї осені удвічі збільшить кількість рейсів в Україну



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Парк Ryanair включатиме тільки 189-місні літаки Boeing 737-800

У листопаді 2019 року маршрутна мережа включатиме 40 маршрутів з Києва, Львова, Одеси і Харкова з урахуванням двох напрямів Laudamotion, дочки Ryanair

Найбільший у світі лоукостер Ryanair з початку осінньо-зимового сезону польотів 2019-2020 більш ніж удвічі збільшить число маршрутів і рейсів в Україну в порівнянні з листопадом 2018 року, коли була запущена польотна програма в країну. Про це повідомляє avianews.com у понеділок, 5 серпня.

Так, минулого листопада маршрутна мережа Ryanair налічувала 17 напрямків з Києва та Львова. У листопаді 2019 року вона включатиме 40 маршрутів з Києва, Львова, Одеси і Харкова з урахуванням двох напрямів Laudamotion, дочки Ryanair. В цілому кількість рейсів з України збільшиться з 52 до 113 на тиждень.

Найбільш значне збільшення числа рейсів і напрямів торкнеться київського аеропорту «Бориспіль». Якщо в листопаді 2018 року маршрутна мережа зі столиці налічувала 12 пунктів з 38 рейсами на тиждень, то в листопаді 2019 року вона включатиме 26 напрямків, за якими здійснюватимуться 80 рейсів на тиждень.

Зростання числа польотів з регіонів відбудеться за рахунок запуску рейсів з Одеси і Харкова, звідки Ryanair взагалі не літав минулого року.

«З огляду на те, що в листопаді 2019 року парк Ryanair, який використовується для виконання регулярних рейсів, включатиме тільки 189-місні літаки Boeing 737-800, провізні ємності лоукоста на рейсах в Україну в листопаді 2019 року становитимуть 42 714 крісел в обох напрямках на тиждень. У листопаді 2018 року цей показник складав 19 656 крісел на тиждень», - йдеться в повідомленні.