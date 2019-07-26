Британські експерти назвали найбільш байдужі авіалінії
На вершині антирейтингу опинилася компанія British Airways
Британська асоціація споживачів Which? назвала авіакомпанії, які найбільш байдужі до скарг пасажирів. Лідирували в антирейтингу British Airways і Ryanair. Про це пише Your Money.
Відзначається, що 2,5 тисячі пасажирів взяли участь в опитуванні, на основі якого був складений рейтинг. Людей попросили оцінити якість роботи персоналу і чуйність при вирішенні проблем.
В результаті, 44 відсотка респондентів були незадоволені роботою авіаліній. Причому найбільше невдоволення висловили на адресу British Airways - 75 відсотків опитаних пасажирів залишилися ні з чим після скасування або перенесення рейсу.
Друге місце рейтингу займає Ryanair (63 відсотки незадоволених пасажирів), а на третє - EasyJet (49 відсотків).
При цьому найбільш чуйними назвали авіакомпанії Norwegian Air і Jet2. У 92 відсотках випадків клієнти залишилися задоволені сервісом.
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