Рятувальники назвали області, які накриють заморозки

У вихідні 24-25 квітня Україна буде в зоні впливу холодного фронту

Вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки в повітрі

Вночі 23 квітня у західних областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0°…-5°. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності – жовтий. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.

Також вночі 24 квітня в західних та північних областях, у південних і центральних областях – заморозки на поверхні ґрунту 0°…-5° (I рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки в повітрі 0°…-3° – II рівень небезпечності, помаранчевий.

На Київщині вночі 24-27 квітня очікуються сильні заморозки в повітрі 0°…-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

У п'ятницю, 23 квітня, у більшості областей України очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вдень складатиме 8-13° тепла, у південних та східних областях 14-19°.

У Києві 23 квітня також очікується короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

У вихідні 24-25 квітня та на початку наступного тижня Україна буде в зоні впливу холодного фронту. У Вербну неділю термометри покажуть максимальну температуру +14 в Одесі, мінімальну -3 в Буковелі.

В Україні буде переважно хмарно, з рідкісними проясненнями, протягом 24-26 квітня дощі пройдуть на більшій частині території України, але опади будуть різної тривалості та інтенсивності, у високогір'ї Карпат очікується сніг.