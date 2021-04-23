Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 23 квітня

Температура повітря у західних та північних областях різко знизиться

У п'ятницю, 23 квітня, у більшості областей України очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні буде мінлива хмарність і дощ, лише вночі у південно-східній частині без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 8-13° тепла, у південних та східних областях 14-19°.

У Києві 23 квітня вночі та вранці також очікується короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

Прогноз погоди на 23 квітня

Водночас синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що у п'ятницю до України зайде похолодання.

«Температура повітря у західних та північних областях різко знизиться. Вдень становитиме лише +7+12 градусів максимально. Схід, Південь та більшість Центру (окрім Вінниччини) ще належатимуть теплій погоді, +12+18 градусів. Атмосферний капосний фронт, який знову лозиною відганятиме від нас теплу весну, принесе дощі та подекуди грози», - написала синоптикиня.

Наталія Діденко додала, що це похолодання «притягне із собою заморозки, які охоплять більшість областей» та триватимуть по ночах аж до вівторка, 27 квітня. Потім, за її прогнозами, в Україні почне теплішати.