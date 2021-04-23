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    Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 23 квітня

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    У п&rsquo;ятницю на більшій території України дощитиме - Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 23 квітня
    У п’ятницю на більшій території України дощитиме
    Фото з відкритих джерел

    Температура повітря у західних та північних областях різко знизиться

    У п'ятницю, 23 квітня, у більшості областей України очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні буде мінлива хмарність і дощ, лише вночі у південно-східній частині без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

    Температура вночі 2-7° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 8-13° тепла, у південних та східних областях 14-19°.

    У Києві 23 квітня вночі та вранці також очікується короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

    Прогноз погоди на 23 квітня
    Прогноз погоди на 23 квітня

    Водночас синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що у п'ятницю до України зайде похолодання.

    «Температура повітря у західних та північних областях різко знизиться. Вдень становитиме лише +7+12 градусів максимально. Схід, Південь та більшість Центру (окрім Вінниччини) ще належатимуть теплій погоді, +12+18 градусів. Атмосферний капосний фронт, який знову лозиною відганятиме від нас теплу весну, принесе дощі та подекуди грози», - написала синоптикиня.

    Наталія Діденко додала, що це похолодання «притягне із собою заморозки, які охоплять більшість областей» та триватимуть по ночах аж до вівторка, 27 квітня. Потім, за її прогнозами, в Україні почне теплішати.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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