Чим дихають кияни? Названо райони столиці з найбруднішим повітрям

Минулого тижня найбільші рівні забруднення діоксидом азоту, формальдегідом, діоксидом сірки відмічались з 13 по 15 квітня

Із 13 по 19 квітня спостерігалося перевищення допустимого рівня забруднення повітря Києва. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, за даними спостережень на стаціонарних постах обсерваторії зафіксована перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) за середньодобовим вмістом:

завислих речовин – у 1,1-1,2 раза:

на Бессарабській площі,

проспекті Перемоги (район метро Святошин),

вулиці Каунаській;

діоксиду сірки – у 1,0-1,3 раза:

майже на усіх постах, де проводились спостереження, крім Гідропарку (в районі мосту метро) та проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;

діоксиду азоту – у 5,4-6,6 рази:

на площі Перемоги,

вул. Каунаській,

бульварі Лесі Українки,

вул. Семена Скляренка,

Бессарабській площі;

у 4,0-4,9 рази

на проспекті Перемоги (в районі метро Святошин),

Деміївській площі;

у 2,1-3,0 рази

на вул. Олександра Довженка,

вул. Попудренка,

вул. Інженера Бородіна,

Гідропарку.

формальдегіду – у 2,0-2,2 рази:

на площах Перемоги,

Бессарабській,

Деміївській,

вулицях Олександра Довженка,

Каунаській,

Семена Скляренка;

у 1,0-1,9 раза: на усіх інших постах спостережень.

Всього на 16 стаціонарних постах обсерваторії з 13 по 19 квітня 2021 р. було відібрано та проаналізовано 1636 проб повітря.

Найбільші рівні забруднення діоксидом азоту, формальдегідом, діоксидом сірки відмічались з 13 по 15 квітня. З 16 квітня вміст забруднювальних домішок у повітрі дещо знизився, особливо діоксидом сірки.

Зниженню рівня забруднення сприяв переважно циклонічний характер погоди – випадання опадів в окремі дні, посилення вітру.

За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дві доби, характер погоди залишиться таким же, що не сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Нагадаємо, 15 квітня Київ знаходився на десятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

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