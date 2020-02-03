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    Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах

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    Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах

    У Карпатах погіршилась погода, очікується значна сніголавинна небезпека

    У Карпатах сьогодні зберігається значна лавинна небезпека. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «За прогнозом Укргідрометцентру, 3 лютого на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», - повідомили у відомстві.

    Також вказано, що протягом 3 лютого на бiльшостi рiчок Закарпатської областi продовжиться підвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями на 8 годину 2 лютого в межах корiнних берегiв, у нижнiй течiї річки Боржави - на 1,8-2,3 м, можливий початковий вихiд води на заплаву, без негативних наслідків.

    Раніше повідомлялося, що український синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на 3 лютого. Сьогодні передбачається +2+6 градусів, на Півдні на кілька градусів вище. Прогнозує сильний вітер, дощ та навіть мокрий подекуди сніг. На Півночі опади будуть замінятися іноді просто щільною хмарністю.

    «Хмарно з проясненнями. Дощі, у гірських районах з мокрим снігом, вночі в Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади, лише на Чернігівщині та Сумщині без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с», - зазначають в Укргідрометцентрі.

    Як повідомляв Укргідрометцентр, погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.

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