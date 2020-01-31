Синоптики дали прогноз погоди на місяць: він буде зовсім не лютий



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Середня температура повітря в Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу

Погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру. За їх словами, такі показники середньої температури у лютому 2020-го є на 1,5-2 градуси вищими від середніх багаторічних значень.

Також синоптики додали, що в останній місяць зими може випасти 22-70 міліметрів опадів, а в горах Криму і Карпатах – до 108 міліметрів.

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що лютий розпочнеться з відлиги та потепління, передає «Сегодня». Проте через кілька днів погода почне змінюватися – 4-5 числа в Україну прийдуть незначні морози до -6 градусів і буде сніжити. Похолодання затримається до середини місяця.

Нова хвиля потепління можлива наприкінці лютого: мокрий сніг перейде у дощі, а термометри покажуть плюсову температуру – +4+7 градусів.

Лютий, схоже, буде теплішим, ніж прогнозувалося. Поки складно пояснити аномалію нинішньої зими, незрозумілі причини, чому добре прораховані сильні хвилі арктичного холоду цього року не доходять до України. Можливо, виною тому людська діяльність, вплив якої раніше був незначним. Або навіть кліматичні війни, що починаються, про які ми можемо тільки здогадуватися,

– сказав Горбань.