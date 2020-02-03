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    Україну накриють дощі: прогноз погоди на 3 лютого

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    Україну накриють дощі: прогноз погоди на 3 лютого

    Прогнозує сильний вітер, дощ та навіть мокрий подекуди сніг

    Український синоптик Наталка Діденко дала свіжий прогноз погоди на завтра, 3 лютого, та повідомила, що сьогодні в Україні +15 градусів.

    Про це вона написала у Facebook.

    Протягом дня 3-го лютого максимально передбачається +2+6 градусів, на Півдні на кілька градусів вище.

    Прогнозує сильний вітер, дощ та навіть мокрий подекуди сніг.

    На Півночі опади будуть замінятися іноді просто щільною хмарністю.

    «Хмарно з проясненнями. Дощі, у гірських районах з мокрим снігом, вночі в Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади, лише на Чернігівщині та Сумщині без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с», - зазначають в Укргідрометцентрі.

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    Температура вночі становитиме 1-6° тепла, вдень 3°-8° вище нуля, на півдні країни 9°-13°; на високогір'ї Карпат протягом доби буде від 3° морозу до 2° тепла.

    У Києві та області вночі буде без істотних опадів, вдень очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Вночі у столиці буде 3°-5° тепла, вдень 5°-7°; по області вночі прогнозують 1°-6° тепла, вдень 3°-8° вище нуля.

    Через пориви вітру, які 3 лютого сягатимуть 15-20 м/с, в країні оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

    Як повідомляв Укргідрометцентр, погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Facebook повітря вітер дощ
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