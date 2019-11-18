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    Рятувальники попередили українців про слабку видимість через туман

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    Рятувальники попередили українців про слабку видимість через туман

    Фахівці ДСНС дали поради водіям

    В Україні у понеділок, 18 листопада, вранці очікується густий туман, через що буде обмежена видимість, зокрема, на дорогах. Про це повідомляє ДСНС України.

    «За даними Укргідрометцентру, 18 листопада вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності)», - повідомили у відомстві.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    До слова, за даними синоптиків у понеділок, 18 листопада, на всій території України збережеться суха погода. Максимальна температура повітря вдень +17 градусів.

    Так, на заході денна температура повітря становитиме +10…17 градусів тепла, нічна – +4…6. У східних областях опадів не передбачається, тут вдень стовпчики термометрів покажуть +5-9 градусів вище нуля. Вночі очікуються заморозки до мінус 3 градусів морозу.

    У центральному регіоні синоптики прогнозують суху і ясну погоду, температура повітря вдень +6…8 градусів.

    На півдні також без опадів, денна температура - +9…13 градусів тепла. На півночі України денна температура повітря складе +5…7 градусів тепла, нічна - 0…+4.

    У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура повітря вдень +5…7 градусів, вночі - +1…3 тепла.

    Як повідомлялося, складено прогноз погоди на грудень. Зима буде дуже сніжною.

    прогноз погоди ДСНС атмосферне явище рятувальники повітря
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