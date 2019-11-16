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    Суспільство

    Складено прогноз погоди на грудень. Зима буде дуже сніжною

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    Складено прогноз погоди на грудень. Зима буде дуже сніжною

    З 12 грудня очікуються заморозки

    Народний синоптик Леонід Горбань повідомив, що на початку грудня можливе короткочасне потепління, а з 12 грудня в Україні почнуться сильні морози.

    Про це повідомляють Vesti.

    «У перші три-чотири дні грудня місяця буде мінусова температура, потім чотири-п’ять днів +3...+4 градусів. А з 12 грудня і до кінця місяця – морози, але всього -4...-5 градусів. І тільки 24-25 грудня може бути -13...-15 градусів», – прогнозує Горбань.

    Також синоптики попереджають, що українців чекає грудень з нестійкою погодою – дощами, ожеледдю та поривчастим вітром.

    Крім того, в січні і лютому морози посиляться.

    «Морози сягатимуть -18...-25 градусів. Очікуються також рясні снігопади. Великих періодів відлиги не передбачається. Практично вся зима буде дуже сніжною», – зазначив Горбань.

    Нагадаємо, у суботу та неділю, 16 і 17 листопада, у Києві очікується хмарна суха погода.

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