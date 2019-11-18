Сьогодні в Україні збережеться сонячна погода



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На заході денна температура повітря становитиме +10…17 градусів тепла

У Києві в понеділок опадів не передбачається, температура повітря вдень +5…7 градусів

У понеділок, 18 листопада, на всій території України збережеться суха погода. Максимальна температура повітря вдень +17 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході денна температура повітря становитиме +10…17 градусів тепла, нічна – +4…6. У східних областях опадів не передбачається, тут вдень стовпчики термометрів покажуть +5-9 градусів вище нуля. Вночі очікуються заморозки до мінус 3 градусів морозу.

У центральному регіоні синоптики прогнозують суху і ясну погоду, температура повітря вдень +6…8 градусів.

На півдні також без опадів, денна температура - +9…13 градусів тепла. На півночі України денна температура повітря складе +5…7 градусів тепла, нічна - 0…+4.

У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура повітря вдень +5…7 градусів, вночі - +1…3 тепла.

Як повідомлялося, складено прогноз погоди на грудень. Зима буде дуже сніжною.