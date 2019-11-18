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    Сьогодні в Україні збережеться сонячна погода

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    На заході денна температура повітря становитиме +10&hellip;17 градусів тепла - Сьогодні в Україні збережеться сонячна погода
    На заході денна температура повітря становитиме +10…17 градусів тепла

    У Києві в понеділок опадів не передбачається, температура повітря вдень +5…7 градусів

    У понеділок, 18 листопада, на всій території України збережеться суха погода. Максимальна температура повітря вдень +17 градусів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, на заході денна температура повітря становитиме +10…17 градусів тепла, нічна – +4…6. У східних областях опадів не передбачається, тут вдень стовпчики термометрів покажуть +5-9 градусів вище нуля. Вночі очікуються заморозки до мінус 3 градусів морозу.

    У центральному регіоні синоптики прогнозують суху і ясну погоду, температура повітря вдень +6…8 градусів.

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    На півдні також без опадів, денна температура - +9…13 градусів тепла. На півночі України денна температура повітря складе +5…7 градусів тепла, нічна - 0…+4.

    У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура повітря вдень +5…7 градусів, вночі - +1…3 тепла.

    Як повідомлялося, складено прогноз погоди на грудень. Зима буде дуже сніжною.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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