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    Події в Україні

    Рятувальники знайшли лижника, який заблукав у Карпатах

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    Лижник втратив орієнтир і заблукав в районі гори Драгобрат - Рятувальники знайшли лижника, який заблукав у Карпатах
    Лижник втратив орієнтир і заблукав в районі гори Драгобрат
    Фото: ДСНС

    На пошуки 24-річного хлопця у гори вирушили шість фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи

    У районі полонини Драгобрат Рахівського району на Закарпатті під час катання на лижах втратив орієнтир і заблукав турист із міста Берегово.

    Про це інформує пресслужба управління ДСНС у Закарпатській області.

    На пошуки 24-річного хлопця у гори вирушили шість фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи, які знайшли заблукалого у задовільному стані в лісовому масиві поблизу гірськолижного комплексу Драгобрат та супроводили його у безпечне місці.

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    Також фахівці ДСНС з Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи надали першу долікарську допомогу 27-річному львів'янину, який травмував коліно під час катання на лижах.

    Раніше рятувальники Рахівщини знайшли заблукалого туриста з Дніпра.

    Теги: ДСНС Закарпаття відпочинок рятувальники Карпати (гори) гірські лижі
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