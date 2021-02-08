Рятувальники знайшли лижника, який заблукав у Карпатах

Лижник втратив орієнтир і заблукав в районі гори Драгобрат

На пошуки 24-річного хлопця у гори вирушили шість фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи

У районі полонини Драгобрат Рахівського району на Закарпатті під час катання на лижах втратив орієнтир і заблукав турист із міста Берегово.

Про це інформує пресслужба управління ДСНС у Закарпатській області.

На пошуки 24-річного хлопця у гори вирушили шість фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи, які знайшли заблукалого у задовільному стані в лісовому масиві поблизу гірськолижного комплексу Драгобрат та супроводили його у безпечне місці.

Також фахівці ДСНС з Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи надали першу долікарську допомогу 27-річному львів'янину, який травмував коліно під час катання на лижах.

Раніше рятувальники Рахівщини знайшли заблукалого туриста з Дніпра.