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    Рятувальники закликали туристів не ходити у Карпати під час негоди

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    Рятувальники закликали туристів не ходити у Карпати під час негоди

    У відомстві нагадали про інцидент, який стався під час сходження групи туристів на вершину гори Піп Іван на вихідних

    У Державній служби з надзвичайних ситуацій закликають громадян не виходити в гори під час погіршення погодних умов. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС України.

    «Зважаючи на збільшення кількості надзвичайних подій за участю туристів, усім любителям активного зимового відпочинку у горах радимо завжди дотримуватися правил безпеки та слідкувати за сніголавинною ситуацією на ресурсі Укргідрометцентра», - вказали рятувальники.

    При цьому у відомстві нагадали про інцидент, який стався під час сходження групи туристів на вершину гори Піп Іван на вихідних. «Надвисоку ціну довелося заплатити двом туристам під час спроби сходження», - додали рятувальники.

    Нагадаємо, 22 лютого о 20:30 до 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувального відділення села Явірник Спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області прийшли 4 туристів та повідомили, що їхній групі (8 чол.), котра рухалась в напрямку гори Піп Іван Чорногірський, необхідна термінова допомога. Як з’ясувалося, група попередньо не зареєструвалася в жодному із пошуково-рятувальних відділень та знехтувала застереженнями про ускладнення погодних умов.

    Як згодом з'ясувалося - загинули двоє туристів. Після проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів поблизу гори Піп Іван троє рятувальників звернулися до лікарні з попереднім діагнозом обмороження верхніх кінцівок та обличчя.

     

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