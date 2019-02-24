Під час порятунку туристів у Карпатах постраждали троє рятувальників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники звернулися до лікарні з попереднім діагнозом - обмороження верхніх кінцівок та обличчя Фото: Укрінформ

Потерпілих направлено до лікарні для встановлення остаточного діагнозу та призначення курсу лікування

Після проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів поблизу гори Піп Іван троє рятувальників звернулися до лікарні з попереднім діагнозом обмороження верхніх кінцівок та обличчя.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, потерпілих направлено до Коломийської та Калуської центральної районної лікарні для встановлення остаточного діагнозу та призначення курсу лікування.

Нагадаємо, сьогодні рятувальна операція на Прикарпатті по супроводженню туристів з гори Піп Іван завершилася.

Станом на 14:40 тіла двох загиблих туристів доставлено до урочища Погорілець та передано працівникам правоохоронних органів.

Як відомо, що ввечері 22 лютого до спеціалізованої пошуково-рятувальної групи прийшли четверо туристів та повідомили, що їхній групі (вісім чол.), котра рухалась в напрямку гори Піп Іван Чорногірський, необхідна термінова допомога. Як з’ясувалося, група попередньо не зареєструвалася в жодному із пошуково-рятувальних відділень та знехтувала застереженнями про ускладнення погодних умов.