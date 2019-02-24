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    Здоров'я

    Під час порятунку туристів у Карпатах постраждали троє рятувальників

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    <p>Рятувальники звернулися до лікарні з попереднім діагнозом - обмороження верхніх кінцівок та обличчя</p> - Під час порятунку туристів у Карпатах постраждали троє рятувальників

    Рятувальники звернулися до лікарні з попереднім діагнозом - обмороження верхніх кінцівок та обличчя

    Фото: Укрінформ

    Потерпілих направлено до лікарні для встановлення остаточного діагнозу та призначення курсу лікування

    Після проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів поблизу гори Піп Іван троє рятувальників звернулися до лікарні з попереднім діагнозом обмороження верхніх кінцівок та обличчя.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Як зазначається, потерпілих направлено до Коломийської та Калуської центральної районної лікарні для встановлення остаточного діагнозу та призначення курсу лікування.

    Нагадаємо, сьогодні рятувальна операція на Прикарпатті по супроводженню туристів з гори Піп Іван завершилася. 

    Станом на 14:40 тіла двох загиблих туристів доставлено до урочища Погорілець та передано працівникам правоохоронних органів.

    Як відомо, що ввечері 22 лютого до спеціалізованої пошуково-рятувальної групи прийшли четверо туристів та повідомили, що їхній групі (вісім чол.), котра рухалась в напрямку гори Піп Іван Чорногірський, необхідна термінова допомога. Як з’ясувалося, група попередньо не зареєструвалася в жодному із пошуково-рятувальних відділень та знехтувала застереженнями про ускладнення погодних умов.

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